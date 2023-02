Nervi, lavori in corso per portare via 90 tonnellate di alghe dal porticciolo

Lavori in corso al porticciolo di Nervi per rimuovere le alghe che hanno invaso l'area dopo l'ultima mareggiata. Sul posto un mini escavatore che porterà via circa 90 tonnellate di materiale organico, raccolto e portato a trattamento secondo le normative. Queste le ultime novità arrivate dal consiglio comunale, dopo l'interrogazione di Alberto Pandolfo (Pd).

"È un fatto non nuovo - commenta Pandolfo - prima le alghe si fermavano alla foce del rio che arriva nel porticciolo ma oggi, con la nuova conformazione che questa amministrazione ha voluto dare all'area, le alghe si vanno a collocare sui gradoni. Come mai non si è stati in grado di prevedere e prevenire questo fenomeno in fase di progettazione? La questione sta diventando una barzelletta".

"Spesso - ha detto l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, dopo aver fornito le informazioni sulla rimozione delle alghe - quando si parla della posidonia se ne parla come di un rifiuto, in realtà significa che la qualità del mare è buona. In molte località di mare, anche in Sardegna, troviamo posidonia portata verso gli scogli e la sua presenza rappresenta che c’è un’area di pascolo, dove i pesci si alimentano ed è un indicatore positivo di mare pulito. Dobbiamo anche cambiare il nostro approccio perché la posidonia significa la presenza di praterie, in prossimità della nostra città".