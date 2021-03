Tifosi del Genoa dipingono il muro del Porticciolo di Nervi ma arriva la polizia

Non è bastato aspettare il buio e incappucciarsi, un gruppo di tifosi del Genoa è stato sorpreso dai residenti mentre tentava di ridipingere il muro del Porticciolo di Nervi con i colori rosso e blu.

Ma dopo alcune pennellate, gli amanti del Grifone sono stati interrotti dall'arrivo delle forze dell'ordine. A denunciare la bravata è stato, martedì sera, il vice presidente e assessore del nono municipio Levante, Federico Bogliolo, dalla sua pagina Facebook.

"Un gruppo di furbi ha appena deciso di dipingere il molo del porticciolo di Nervi di rosso e di blu - ha postato Bogliolo - Il murales che rappresenta Genova, Nervi e Euroflora, piaccia o non piaccia, è un simbolo che portiamo nel cuore in ricordo del 2018, di Euroflora e di un periodo felice per il nostro quartiere. Le forze dell’ordine stanno intervenendo in questi minuti. Spero che i responsabili della bravata vengano opportunamente puniti”.