Festa a Nervi per l'inaugurazione del nuovo porticciolo, Bucci: "Normale che qualcuno non sia d'accordo"

Dopo mesi di polemiche e battaglie, da parte di comitati e associazioni ambientaliste, ieri sera, è stato inaugurato il nuovo porticciolo di Nervi. È a forma di anfiteatro ed è stato ribattezzato "darsena in stile Dubai".

Il vernissage è stato salutato da un concerto d'archi del teatro Carlo Felice. Al posto della storica piscina Mario Massa, ora ci sono tre terrazze sul mare, una piattaforma in legno sul filo dell'acqua e un attracco per i battelli.

Alla festa hanno partecipato il sindaco Marco Bucci, il presidente del municipio Levante Francescantonio Carleo con l'assessore Federico Bogliolo e l'assessora ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi. Tanti i nerviesi già seduti sui contestati gradoni, i remi delle canoe che si alzavano nello specchio d'acqua e, al calare della notte, i profili delle case illuminate.

"Dietro alla riqualificazione del Porticciolo c’è un lavoro lungo e faticoso che ha visto l’impegno di molte persone - ha detto il sindaco Bucci - Le terrazze vista mare, le aree verdi, la piattaforma sono state progettate per collegare il mare con la terraferma. Da oggi Nervi ha un nuovo affaccio sul mare con un aspetto, un colpo d’occhio, un’atmosfera unica.È una grande riqualificazione che lo porterà ad essere uno degli attracchi principali tra Genova e Portofino".

E sulle contestazioni: "Normali che ci sia qualcuno che non è d'accordo ma chi non è contento vivendolo, col tempo, capirà".

In autunno, invece, dovrebbero iniziare i lavori per il nuovo 'pennello', il cui termine è previsto per l'estate del 2022. Proseguono anche gli interventi per rendere l'ultima parte del torrente Nervi un canale navigabile.