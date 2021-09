Giovane extracomunitario trova portafoglio e lo consegna alla polizia

La sua fama di bravo ragazzo gli ha permesso di trovare un lavoro in regola, anche solo per tre giorni. E lui ha ripagato la fiducia con un bel gesto. Johns, di origini nigeriane, ha trovato un portafoglio e, senza esitare, si è rivolto alla polizia. È successo nel corso della serata di domenica 19 settembre 2021 a Nervi.

Il giovane è stato assunto con un contratto a chiamata per lavorare all'evento 'Birrando a Nervi'. Mentre stava pulendo un tavolo dopo che i clienti lo avevano liberato, ha trovato un portafoglio con all'interno libretto degli assegni e 180 euro in contanti. Ma, invece di approfittarne, si è presentato presso il vicino commissariato, a quell'ora chiuso, e così ha consegnato l'oggetto smarrito al personale di una volante, presente sul posto.

Il portafoglio è risultato appartenere a un noto imprenditore genovese, che speriamo ricambierà il bel gesto con una lauta mancia. In alternativa, nel caso in cui ci fossero le condizioni, chissà che non arrivi a offrire un lavoro a questo giovane, che si è distinto per la sua onestà.