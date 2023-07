Droga, un coltello e maxi multa per un locale: controlli della polizia nella 'movida' del Levante

Controlli straordinari della polizia nella serata di sabato 29 luglio 2023 tra Quinto e Nervi, nei principali luoghi di assembramento e nei locali della passeggiata Anita Garibaldi. La polizia ha messo in campo personale del commissariato di Prè, della divisione polizia amministrativa e sociale, tre equipaggi del reparto prevenzione crimine e un'unità cinofila, collaborando con polizia locale e vigili del fuoco. In totale sono state identificate 136 persone, 36 delle quali con precedenti, sono state sequestrate diverse dosi di droga, denaro contante e anche un coltello.

Dopo aver controllato i giardini di Piazzale Rusca e di Piazzale Carristi d’Italia, gli agenti si sono recati presso un locale dove tre persone sono state denunciate, due per detenzione di droga e una per possesso di armi, una giovane ragazza con un coltello a serramanico di 20 centimetri, tenuto ben visibile agganciato alla cintura dei pantaloni. Due clienti sono stati invece segnalati in Prefettura perché trovati con sostanza stupefacente per uso personale. Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato 0,20 grammi di cocaina, 59 grammi di cannabis e 3.400 euro in contanti

In particolare durante i controlli il poliziotto a 4 zampe 'Leone' ha fiutato l’odore di sostanza stupefacente provenire dalla tasca dei pantaloni di un 23enne che è stato effettivamente trovato dagli operatori in possesso di tre involucri contenenti complessivamente 0.15 grammi di cocaina e 0.60 grammi di cannabis, di materiale per il confezionamento delle dosi e della somma di denaro già citata. Il giovane è stato così denunciato per spaccio. Inoltre Leone ha rinvenuto, nascosti in vari punti del locale come ad esempio i bagni pubblici, ulteriori 8.5 grammi di cannabis e 0.10 grammi di cocaina.

Durante la verifica al locale sono state elevate, a carico del titolare, sanzioni amministrative per un totale di 7.600 euro, nello specifico, per l’inosservanza dell’impatto acustico, per aver somministrato bevande alcoliche altre le ore tre, per la capienza del locale oltre il numero consentito e per le uscite di sicurezza non segnalate e non illuminate.