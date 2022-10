Piscina con supermercato a Nervi, "così si avvantaggiano i soliti noti"

Nel quartiere di Nervi c'è già una piscina e si trova in una location molto suggestiva com'è la passeggiata Anita Garibaldi. Ma in sostituzione della Mario Massa, che ha lasciato posto a una darsena all'interno del porticciolo, continua a tenere banco il progetto di una nuova vasca, stavolta omologata per la pallanuoto (la Groppallo non lo è), da costruire nell'area di Campostano.

Il progetto va avanti e a occuparsene è lo Studio Viziano. Il 29 settembre 2022 la giunta comunale ha approvato una variazione al Piano urbanistico comunale per fare rientrare nel progetto, oltre alla piscina e ai relativi parcheggi, anche un nuovo supermercato.

L'unica offerta pervenuta nell'ambito del bando per la realizzazione della nuova piscina è quella della società che possiede l'area di Campostano, che però, oltre alla piscina, ha inserito nel progetto una nuova struttura di vendita di medie dimensioni, che avrà insegna Basko. Il Comune così è andato avanti, approvando la variazione del Puc.

"Leggiamo con stupore la notizia di una nuova piscina con annesso supermercato nell'area di Campostano. Non tanto per la presenza della piscina richiesta a gran voce dalla cittadinanza, quanto per la costruzione dell'ennesimo supermercato in un quartiere che ne conta già sette, senza pensare alle ripercussioni che ci saranno sul traffico, vista l'attuale viabilità", commenta il capogruppo della lista Rossoverde in Municipio IX Levante, Lorenzo Garzarelli.

"Se si scorre l'elenco dei finanziatori del duo Toti-Bucci - prosegue Garzarelli -, però, si possono ben capire le ragioni. Il supermercato sarà infatti marcato Basko, gruppo Sogegross, finanziatore del sindaco e del presidente di Regione. A Genova i negozi chiudono, tante imprese trasferiscono sedi e dipendenti, i giovani cercano lavoro altrove, tuttavia, davanti a un fallimento del genere, il sindaco definisce sempre di più il suo 'modello Genova', fatto di investimenti senza alcun nesso logico e privi di prospettiva, se non quello di avvantaggiare i soliti noti, una scatola vuota che non può che giustificare la propria esistenza all'interno dell'ennesimo supermercato".

"Non c'è lavoro, però puoi scegliere ben otto supermercati dove fare la spesa, con quali soldi poi, non si sa", conclude il capogruppo. Insomma, un altro progetto che piace a questa amministrazione, ma che divide la cittadinanza.