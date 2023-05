Si avventura sulla scogliera e viene colto dal panico, soccorso dai vigili del fuoco

Momenti di panico sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi intorno alle ore 17 di martedì 2 maggio 2023. Un ragazzo di 16 anni, dopo essersi avventurato sulla scogliera nei pressi della Marinella insieme ad alcuni amici, probabilmente per pescare, ha accusato alcune vertigini.

Non essendo più in grado di tornare indietro sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di stato e i militi della Croce Verde di Quinto. Il ragazzo è stato tranquillizzato, poi i pompieri l'hanno spostato a braccia dalla scogliera a picco sul mare al sentiero per risalire verso la passeggiata, qui si è ripreso e ha proseguito sulle proprie gambe.

La missione del 118 è partita in codice giallo, ma una volta tornato in passeggiata il 16enne si è seduto su una panchina, ha bevuto dell'acqua e l'allarme è rientrato, non è stato infatti necessario il trasporto in ospedale. Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.