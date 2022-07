Incidente sul lavoro, 20enne cade da un albero: in codice rosso al San Martino

È caduto da cinque metri. Un colpo violento e improvviso che gli ha impedito di proteggersi dall'impatto con l'asfalto di via Bettolo a Nervi.

Un operaio di 20 anni è finito in ospedale nella mattinata del 15 luglio dopo essere caduto da un albero sul quale si trovava per lavori di potatura. Un lavoro di manutenzione delle piante ad alto fusto della delegazione, come hanno accertato i carabinieri intervenuti sul posto.

Forse un mancato appoggio o un problema all'imbracatura hanno tradito il giovane giardiniere che è precipitato al suolo. È stato soccorso dal dottore dell'automedica Golf1 e ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino. Ha riportato diverse fratture e sarà sottoposto a una serie di accertamenti radiologici per scongiurare lesioni interne.

Ai militari della radiomobile spetta l'indagine sulle cause dell'incidente e sulla regolarità dell'esecuzione dei lavori.