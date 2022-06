Residenti multati in via Oberdan. "Errore di Amt, saranno annullate"

Multati e "abbandonati". Una quindicina di automobilisti, tra residenti e domiciliati, è stata multata in via Oberdan a Nervi nonostante il divieto di transito non riguardi queste due categorie in virtù del fatto che la nuova viabilità è in via sperimentale.

Dopo aver ricevuto la sanzione a casa, i cittadini si sono rivolti al servizio clienti Amt, dato che le contravvezioni sono state elevate tramite lettura della targa da ispettori dell'azienda di trasporto pubblico locale, ma nessuno dei quindici - come riferiscono - è riuscito a farsi rispondere dagli operatori.

Così in molti si sono rivolti a GenovaToday per raccontare la disavventura: "La registrazione delle targhe non è ancora attiva secondo la polizia locale, non capisco in base a cosa il personale ispettivo di Amt abbia deciso di comminare questa sanzione", scrive un lettore.

"Ho chiamato Amt che mi ha rimbalzato alla polizia locale; i vigili mi hanno confermato il carattere sperimentale della chiusura e di conseguenza la multa non andava comminata", è la testimonianza di un altro residente.

Contattato il vice presidente del Municipio Medio Levante, Federico Bogliolo risolve la questione: "È stato un errore di Amt, mi è stato detto che un neo assunto ha sbagliato e per questo assicurato che tutte le sanzioni saranno annullate in autotutela".