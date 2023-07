Nervi, delibera approvata: niente piscina e più parcheggi nell'area ex Campostano

Tramonta l'ipotesi della piscina nell'area ex Campostano, a Nervi. La scelta del Comune per l'impianto sportivo era caduta su una zona privata tra viale Franchini e via Donato Somma, dopo la demolizione della Mario Massa al porticciolo e la realizzazione della nuova darsena e l'esclusione dell'area dell'ex Aura in via del Commercio. Ma il disegno - che ha fin da subito diviso i residenti della zona - ha subito diverse modifiche, approvate martedì in consiglio comunale. La delibera che proponeva un aggiornamento al Puc, già al centro di polemiche nei giorni scorsi, alla fine è passata con 22 voti della maggioranza.

Sostanzialmente l'ipotesi piscina sembrerebbe definitivamente tramontata, in compenso viene sottolineata la necessità di destinare maggiore spazio ai parcheggi visto che la zona si trova vicina al centro di Nervi, al porticciolo e al parco di villa Serra Groppallo".

Poi ci sarà spazio per "servizi", ma cosa si intende? Per l'opposizione dietro a questa parola si nasconderebbe l'intenzione di aprire un nuovo supermercato. Alberto Pandolfo (Pd) ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta "a escludere categoricamente l’insediamento nell’area di Campostano di una media o grande struttura di vendita, o comunque un supermercato", ma non è passato.

È stato approvato invece un altro ordine del giorno presentato da Cristina Lodi (Pd) che impegna l'amministrazione "ad attivare con il Municipio, le associazioni di categoria coinvolte e i cittadini residenti un percorso partecipato da oggi affinché l'area venga pensata e destinata a favore e per le necessità del quartiere".