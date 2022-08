Morsa da un serpente, dimessa dopo una notte in ospedale

Dopo una notte in ospedale, è stata dimessa la donna, arrivata venerdì 5 agosto al San Martino per un sospetto morso di una vipera mentre camminava in via Molinetti di Nervi, sopra via del Commercio.

Visitata dai medici, la donna ha detto di non aver visto mordere, ma di avere poi visto il serpente scappare, a suo dire una vipera. In ospedale hanno attuato le procedure del caso, nonostante sulla gamba la donna sia ferita solo in un punto, mentre solitamente il morso della vipera lascia i segni dei due denti.

Come distinguere una vipera da un serpente non velenoso

Non esiste una sola specie di vipera, anzi, occorre specificare che vipera è un genere di serpenti velenosi, appartenenti alla famiglia Viperidae. Ma tutte sono accomunate da quattro principali caratteristiche fisiche:

Testa a forma triangolare e a punta, rivolta all'insù (è il primo dettaglio e forse il più importante che ci permette di distinguere bene la vipera dai serpenti non velenosi, che hanno la testa ovale)

Corpo tozzo

Movimenti lenti

Coda corta, che si restringe in modo brusco, e rastremata

Occhi con pupille verticali, simili a quelle dei gatti

Il suo morso è riconoscibile dal segno di due forellini distanziati di circa 6-8 mm, circondati da un alone rosso, da cui fuoriesce sangue misto a siero

I sintomi del morso di vipera

È molto facile riconoscere immediatamente il morso di un serpente velenoso come la vipera, perché i sintomi compaiono entro pochi minuti, e generalmente si tratta di gonfiore, eritema, intenso dolore locale, ecchimosi. Attenzione ai sintomi più seri: nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, dolori articolari e muscolari, abbassamento della pressione, vertigini, agitazione.

Cosa fare in caso di morso di vipera

L'ambiente tipo della vipera è rappresentato dai terreni aridi, pietraie, solo in alta quota può trovarsi in zone umide. Attenzione quindi, meglio girare sempre con scarpe alte, adatte alle passeggiate in montagna, e con un bastone con cui muovere il terreno prima di mettere le mani, per far fuggire eventuali ospiti "indesiderati".

In caso di morso di vipera si consiglia di:

mantenere la calma per evitare un'accelerazione del flusso sanguigno che faciliterebbe la propagazione del veleno

fasciare ed immobilizzare la zona o l'arto colpito, come si farebbe nel caso di una frattura, ma non bloccare la circolazione sanguigna

disinfettare il punto

andare al più presto da un medico o in ospedale.

Comportamenti da evitare: