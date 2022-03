Estrae un coltello e minaccia un passante

Ha estratto un coltello dopo un dissidio per futili motivi ed è stato denunciato dai carabinieri. È successo a Nervi nel fine settimana.

A finire nei guai un italiano di 65 anni che ha minacciato un passante brandendo un coltello dopo una discussione in via delle Palme.

Una pattuglia della stazione del levante genovese è intervenuta in poco tempo e ha denunciato il 65enne, noto per alcuni precedenti, per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.