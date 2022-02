Ambulanza soccorre ragazza ubriaca, gli amici lanciano bottiglie e bicchieri ai militi

Erano stati inviati al porticciolo di Nervi per soccorrere una ragazzina di 15 anni ubriaca e in grossa difficoltà, ma sono stati aggrediti da un gruppo di giovani che si trovava insieme a lei.

Vittime dell'aggressione alcuni militi di un'ambulanza genovese che, nella serata di sabato 12 febbraio 2022, sono stati colpiti da bottiglie, bicchieri di plastica e oggetti vari lanciati da altri ragazzi presenti al porticciolo. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla Pubblica Assistenza Nerviese, i volontari intervenuti sul posto sono stati colpiti 'solo' da qualche bicchiere di plastica e nessuno di loro ha riportato ferite o contusioni.

Hanno dovuto rapidamente caricare la ragazza in ambulanza e scappare via per portarla al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Non è la prima volta, riferiscono dalla Pubblica Assistenza Nerviese, tempo fa un episodio simile era successo in piazza Duca degli Abruzzi.