Nervi, ripartono i lavori alla Marinella

"Sono ripartiti, questa mattina (lunedì 21 febbraio, ndr), i lavori all’interno della Marinella. Per i prossimi giorni è previsto l’arrivo delle squadre che, a pieno regime, riprenderanno con l’operatività del cantiere". L'annuncio è arrivato dalla società La Marinella 1934 dopo le polemiche dei giorni scorsi quando il tema era approdato anche in consiglio comunale attraverso l'interrogazione di Alessandro Terrile del Partito Democratico, alla quale aveva risposto l'assessore Stefano Garassino.

Terrile aveva chiesto delucidazioni sull'avanzamento dei lavori sottolineando come, nel cartello presente davanti al cantiere, si leggesse dicembre 2021 come data di fine dei lavori, Garassino aveva replicato spiegando che c'erano state complicazioni legate ai danni causati dalla mareggiata di ottobre 2018 e ad altri eventi simili, ma di portata minore, Le opere di riqualificazione avevano quindi dovuto essere riviste e gli interventi riprogettati con i tempi di lavoro allungati dai nuovi procedimenti per le autorizzazioni. Garassino aveva poi annunciato che i lavori sarebbero ripartiti adistanza di una settimana. Secondo Terrile, però, mancava comunque una data certa per la fine dei lavori.

Successivamente l'amministratore unico della società La Marinella 1934, Igor Mendelevich, era intervenuto esprimendo il proprio punto di vista sull'avanzamento dei lavori, come già aveva fatto ai microfoni di GenovaToday a fine gennaio. L'imprenditore si sta occupando del recupero dei resti dell'antico albergo sulla passeggiata di Nervi per trasformarlo in hotel, Spa, marina, ristorante, caffetteria e lounge bar.

"Da vecchi imprenditori genovesi - aveva scritto Mendelevich in una nota in cui erano elencate problematiche degli ultimi anni e soldi spesi per gli interventi - non ci aspettiamo encomi e tantomeno siamo abituati a piangerci addosso, ma l'ipocrisia e la superficialità ci danno oltremodo fastidio quando possono mettere in dubbio la nostra serietà. Proprio perché pensiamo a Genova e vogliamo il meglio - aveva sottolineato Mendelevich -, è nostro impegno prima di Euroflora, di rendere La Marinella decorosa, ultimando almeno la facciata nord e rimuovendo gli ingombri della passeggiata. Mentre prevediamo prima dell'estate di terminare tutte le opere e valutare se, quando e come riaprire il nostro gioiello tanto amato, compatibilmente con le condizioni generali italiane".

"Vi preghiamo di tenerci esclusi dalla dialettica politica elettorale a noi estranea - aveva concluso l'imprenditore - e, se possibile, sostenerci moralmente come tanti genovesi stanno facendo con noi dall'inizio dell'avventura: ci fa sentire meno soli e dà motivazioni a non mollare come nella natura dei veri genovesi".