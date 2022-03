'Nervi non si piega', manifestazione contro nuova viabilità e supermercato

Il giorno delle elezioni per eleggere il nuovo sindaco di Genova si avvicina a grandi passi e la città, da ponente a levante, è in fermento. Mentre una parte di Sampierdarena, con in testa il presidente del Municipio, Michele Colnaghi, continua a ribadire forte e chiaro il suo 'no' al trasferimento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia, Nervi si oppone al progetto per un nuovo supermercato e a quello che finora ha comportato.

Nella mattina di domenica 6 marzo si è tenuta una manifestazione in piazza Pittaluga, in cima a viale delle Palme, organizzata dal circolo Nuova Ecologia Genova per dire che 'Nervi non si piega'. Gli organizzatori hanno voluto esprimere la loro contrarietà a supermercati a Campostano e "alla cancellazione di aree verdi per interessi economici di pochi e a Ztl raffazzonate a beneficio di pochi, a scapito di molti e che spostano lo smog anziché eliminarlo".

La richiesta è invece di una "mobilità pubblica, efficiente e sostenibile, una piscina vera, la messa in sicurezza e ristrutturazione della passeggiata Anita Garibaldi, della Marinella, la valorizzazione dei parchi, della rete dei musei, della strada e del patrimonio naturalistico del monte Moro. Vogliamo visione - spiegano -, vogliamo azioni di sistema che possano innescare virtuosismi e cambiamento non cattedrali nel deserto".

Su iniziativa di un comitato, sostenuto dal sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, sono state anche raccolte firme per chiedere a Marco Bucci di tornare sui suoi passi, ipotesi finora scartata dall'inquilino di Palazzo Tursi.