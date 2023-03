Alghe nel porticciolo, la rimozione è ancora in corso

La rimozione della posidonia dal porticciolo di Nervi è ancora in corso. A spiegarlo, nel corso della seduta di mercoledì 29 marzo del consiglio del Municipio Levante è stato il presidente, Federico Bogliolo, in risposta a un'interrogazione, presentata da Marco Mesmaeker.

Il documento è stato firmato anche dai consiglieri Lorenzo Garzarelli, Federico Giorgi, Gianni Calisi, Paola Perfumo, Serena Finocchio, Lucia Fancetti, Alessandro Odino e Christian Silvestri e mirava a conoscere "a quanto ammonta il costo dell'intervento straordinario e con quali modalità è stata rimossa e smaltita la posidonia".

Col fatto che i lavori sono ancora in corso, non è dato sapere il costo. L'intervento era previsto si concludesse nel mese di marzo, ma così non è stato. Solo al termine si conoscerà l'importo totale richiesto dalla ditta che sta svolgendo le operazioni. Dello smaltimento si sta occupando Amiu, che ha trasferito il materiale in un centro per stoccaggio rifiuti speciali.

Sul sito dell'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, viene spiegato che la posidonia oceanica è una pianta marina endemica del mar Mediterraneo presente lungo molte aree costiere italiane e può formare vere e proprie praterie su fondali sabbiosi dalla superficie fino ai 40 metri di profondità in acque limpide. La presenza di posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino-costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali e si tratta di una specie protetta.

I problemi nascono dalle foglie, che cadono dalla pianta e possono arrivare sulle spiagge in seguito a mareggiate, formando accumuli anche imponenti, fino ad alcuni metri di altezza, chiamati 'banquettes'. La loro presenza nelle aree a vocazione turistico-balneare è poco gradita ai bagnanti, che la considerano un rifiuto piuttosto che una componente naturale propria del litorale, e come tale, un fastidio da rimuovere. La rimozione prevede il trasferimento in discarica.