Scossa dai lampioni, colpiti alcuni cani

Alcuni cani sono stati raggiunti, in modo non grave, da scariche di corrente elettrica da uno dei nuovi lampioni di viale delle Palme a Nervi. È successo nella serata di domenica 19 marzo 2023, a dare l'allarme i padroni degli animali, sia attraverso i gruppi di quartiere sui social che avvertendo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, il lampione è stato transennato ed è stata avvisata City Green Light per i necessari accertamenti.

Serena Finocchio, consigliera municipale ed ex candidata presidente al Municipio Levante per la coalizione progressista, segnala alcune problematiche attraverso una nota: "City Green Light si è aggiudicata il bando del Comune nell'agosto 2020, lo scorso anno sono state circa 9mila le richieste di intervento per guasti o disservizi da parte di tutti i Municipi. A giudicare le segnalazioni provenienti dai territori e dalle lamentele dei cittadini lo stato dell’arte non mi sembra ancora ottimale dopo circa due anni e mezzo di servizio".

"A Levante sono diverse le criticità che segnalo - prosegue Finocchio - dall’interruzione di punti luce nel quartiere di Quarto, Quinto e Vernazzola, fino ad arrivare al clamoroso caso di via delle palme a Nervi. A Sturla continuiamo a segnalare il mancato ripristino dei vetri, in particolare nei lampioni a lampara di via Orlando, via Tabarca, piazza Sturla e tutte le creuze fra Sturla e Vernazzola. Il caso di viale delle Palme a Nervi non è isolato, alcuni cittadini avevano già indicato una dispersione di energia e questo oltre a essere pericoloso è anche un problema di salute pubblica; la preoccupazione più grande riguarda la possibilità che sia colpito un bambino visto l’affluenza nei parchi di Nervi e mi spiace davvero tanto per quei poveri cani".

Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha annunciato: "Abbiamo presentato un esposto in procura sulla vicenda. Il presidente del municipio Levante ha informato i pompieri che hanno immediatamente circoscritto l'area, ma la questione non ci tranquillizza. Una situazione - afferma l'associazione - simile a quelle che si sono verificate nei mesi scorsi in altre zone d'Italia, dove sono anche morti dei cani. Su queste vicende occorre andare a fondo per scoprire quali siano le motivazioni ed evitare ulteriori episodi che potrebbero avere conseguenze più gravi di quelle che hanno visto vittime gli animali che passeggiavano su viale delle Palme a Nervi".