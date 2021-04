Incidente ai laghetti di Nervi, giovane in codice rosso

Mattinata impegnativa, quella di domenica 25 aprile 2021, per vigili del fuoco e personale del 118. Intorno alle 9 un giovane è scivolato ai laghetti di Nervi, ferendosi a una gamba. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Intorno alle 11 è avvenuto un incidente analogo a Recco. In questo caso si è mosso anche l'elicottero Drago, ma il ferito, un uomo di mezza età, è stato poi trasportato in ambulanza in codice giallo al Galliera.

Intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco si sono recati in via Rollino a Sestri Ponente in soccorso di una donna, morsa da alcuni cani.