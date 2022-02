Brucia il monte Moro, ettari di bosco in fumo

Terribile risveglio per il levante. Nella notte un vasto incendio è scoppiato sul monte Moro sulle alture di Nervi.

Le raffiche di vento, come previsto dall'avviso di burrasca di Aral per oggi martedì 1 febbraio, hanno complicato lo scenario.

In azione tre squadre del vigili del fuoco da Genova e i volontari della protezione civile che sono riusciti a contenere il rogo anche se la sua propagazione è tuttora imprevedibile proprio a causa del forte vento.

In mattinata sono previsti dei lanci aerei, da elicottero o canadair. Paura per i residenti anche se, fortunatamente, non risultano operazioni di evacuazione dalle case o allontanamento di persone.

Sconforto anche tra i cittadini volontari che avevano pintumato un centinaio di alberi sul monte Moro.

Il progetto di riforestazione era nato grazie all’iniziativa di Matteo Ciappina ed Eugenio De Vena, e in questi mesi ha coinvolto tantissime persone, che ogni domenica hanno contribuito al rimboschimento dei monti sulle alture di Nervi. L'origine del rogo potrebbe essere dolosa ma l'indagine è ancora in corso.

Notizia in aggiornamento.