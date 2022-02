Sotto controllo gli incendi scoppiati a Nervi

Vigili del fuoco impegnati fino a tarda sera per l'incendio scoppiato sul monte Moro nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì primo febbraio.

A preoccupare i pompieri anche due nuovi inneschi, partiti ieri, uno ad Avegno e l'altro in via del Commercio vicino al cimitero di Nervi, quest'ultimo molto vicino alle case ma, per fortuna, gli anziani residenti non hanno dovuto lasciare i loro appartamenti.

Alle 22 erano ancora all'opera due squadre di vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile. Nel frattempo i carabinieri forestali sono al lavoro per capire se dietro al vasto incendio sul monte Moro ci sia la mano di qualche piromane.