Un altro furto in casa: colpo da diecimila euro

Un altro furto in casa a Genova, questa volta a Nervi. Nelle ultime settimane sono stati tanti gli episodi sui quali indagano le forze dell'ordine.

In via Belsito i ladri hanno forzato una porta-finestra e si sono introdotti all'interno di un'abitazione, rubando preziosi e gioielli per un valore di circa diecimila euro. Come in altri recenti furti i topi d'appartamento hanno agito con il buio, ma non di notte, intorno alle ore 18. I proprietari hanno chiamato la polizia che è intervenuta e ha avviato le indagini.

Nelle ultime settimane, come detto, ci sono stati diversi furti in appartamento, gli ultimi in via Antica Romana di Quinto, via Bettolo, via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio, via Terpi e via al Garbo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp