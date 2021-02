Dimentica camicia da 100 euro sul carrello, la cliente dietro gliela ruba

Giornata di controlli, martedì 9 febbraio 2021, per gli agenti della polizia di Stato dopo alcune segnalazioni di molestie e danneggiamenti da parte di gruppi di giovani nel parco di Nervi, nei giardini e nella stazione ferroviaria di Quinto e in altri luoghi di ritrovo. Identificate 72 persone.

Presso Villa Stalder a Priaruggia è stato rintracciato un 22enne genovese destinatario dell'avviso orale del questore. Inoltre è stata denunciata per furto un'italiana di 59 anni, che venerdì scorso si era impossessata di una camicetta del valore di 100 euro, che un'altra cliente del Carrefur di via Oberdan a Nervi, nel rimuovere la propria spesa dal carrello, aveva dimenticato attaccata al gancio del medesimo.

La donna, in coda immediatamente dietro alla vittima, si è accorta della dimenticanza e, mentre caricava la propria spesa sul nastro della cassa, ha continuato a osservare verso le porte d'uscita per controllare l'eventuale ritorno della vittima. Una volta certa del suo allontanamento, si è fatta dare dal cassiere un altro sacchetto e con destrezza vi ha posto all'interno la camicetta, per poi pagare utilizzando la carta punti del supermercato.

Attraverso questa e le immagini delle telecamere, i poliziotti del commissariato Nervi sono risaliti ai dati della 59enne e nel pomeriggio di ieri si sono recati a casa sua dove, con non poche reticenze, la ladra ha consegnato il maltolto, lamentando che in fondo "con tutti gli ombrelli che le hanno rubato nella vita", non ha fatto niente di male. La donna è stata denunciata e la camicia sequestrata in attesa dell'autorizzazione alla restituzione.