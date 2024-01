Auto e bar svaligiati dai ladri, indagini in corso

Brutta sorpresa per i gestori del bar Senza pensieri, che, recandosi al lavoro sabato 20 gennaio 2024, hanno trovato il chiosco di piazza Sciolla a Nervi, visitato dai ladri.

I soliti ignoti sono entrati da una porta secondaria e hanno portato via il fondo cassa di circa 200 euro. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato.

Altra constatazione di furto, sempre nella giornata di sabato per i poliziotti, intorno alle ore 14 in via Peschiera in centro, dov'è stato infranto il finestrino di un'auto, dal cui interno è stato asportato uno zaino.

Indagini in corso su entrambi gli episodi.