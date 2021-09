'Topo d’auto' ripulisce due auto: arrestato grazie a un cittadino

/ Via Guglielmo Oberdan

La Polizia ha arrestato un 28enne algerino per rapina e lo ha denunciato per tentato furto aggravato e soggiorno illegale nello Stato.

Gli agenti sono stati chiamati a intervenirei, ieri pomeriggio, in via Oberdan a Nervi per una rapina. Un cittadino, tornando alla propria auto dopo una corsa, si è accorto che qualcuno aveva forzato una portiera e prelevato dall’interno i suoi auricolari, 13 euro e la tessera sanitaria.

L’uomo ha deciso così di mettersi alla ricerca del ladro e poco dopo ha notato il 28enne nell’atto di forzare il finestrino di una Smart parcheggiata. Sceso dall’auto gli ha intimato di uscire dalla vettura ma il malvivente gli ha mostrato con aria minacciosa un coltello ed è fuggito in direzione levante.

La vittima ha chiamato il 112 ed è salito in auto all’inseguimento dello straniero che ha preso un autobus al volo per fuggire.

Le volanti hanno raggiunto il mezzo pubblico e, saliti a bordo, hanno subito identificato il fuggitivo.

Condotto in Questura è stato processato per direttissima questa mattina.