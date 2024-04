Nervi: fuga di gas e disagi al traffico

Fuga di gas a Nervi in via Oberdan a partire dalle ore 10:30 di sabato 13 aprile 2024. Nel tratto compreso tra i civici 28 e 67 rosso la polizia locale, intervenuta con i suoi agenti, ha disposto la circolazione a senso unico alternato per i lavori urgenti di riparazione del tubo rotto.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici Ireti per riparare il guasto, l'intervento è in corso e potrebbe andare avanti fino al pomeriggio. Inevitabili i disagi al traffico nella zona.

