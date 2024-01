Gravi carenze igieniche in cucina, chiuso bar a Nervi

Nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio 2024 la divisione di polizia amministrativa della questura di Genova ha sottoposto a controllo vari esercizi pubblici ubicati nel quartiere di Nervi.

In particolare in uno di essi il personale ispettivo, insieme al commissariato di Nervi, ha rilevato numerose infrazioni in materia di commercio e gravi carenze igienico sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei cibi e nei frigoriferi usati per la conservazione degli alimenti, con presenza di animali infestanti.

È stato perciò ritenuto necessario l'intervento del dipartimento di prevenzione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl3, che, in via d'urgenza, ha disposto l'immediata sospensione dell'attività commerciale, sino all'avvenuta rimozione delle criticità riscontrate.

Sono state adottate nel complesso sanzioni per 6.400 euro. La chiusura dovrebbe durare non meno di cinque giorni.