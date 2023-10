Dopo 70 anni e quattro generazioni, chiude storico bar

Per una bottega storica in centro che riapre dopo il restauro conservativo, un altro locale, aperto da decenni, si accinge a chiudere i battenti. Il Bar da Scian si trova a Nervi, più di preciso all'inizio di via Capolungo, dove finisce via Casotti, nei pressi di via Serra Groppallo.

Oggi, venerdì 27 ottobre, dopo circa 70 anni di attività, il Bar da Scian, punto di ritrovo e ristoro per decenni e punto di riferimento degli alunni della vicina scuola e di chi lavora nelle vicinanze, chiude, andandosi ad aggiungere alla lunga lista di attività storiche di Nervi, che hanno deciso di cessare l'attività.

Angelo Lanzoni, titolare del Bar da Scian e quarta generazione di esercenti, ha deciso di abbassare la saracinesca definitivamente. Molte le testimonianze di affetto, giunte via social. Ma Angelo ha già un piano ben preciso per il suo futuro, esterniato attraverso la sua maglietta con scritto: "Sì, ho un piano pensionistico. Ho intenzione di raccogliere funghi".