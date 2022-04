Nervi, apre il chiosco della Marinella

Sul lungomare di Nervi martedì 26 aprile apre "La Marinella 1934 on the rocks", chiosco collegato al complesso dell'ex hotel della Marinella, ancora in fase di ristrutturazione. Il chiosco - dal design che simula un contenitore in legno per le spedizioni marittime - sarà attivo per tutta l'estate e offrirà un servizio sulla scogliera ripristinata accanto all'edificio.

Mesi fa, l'amministratore unico della società La Marinella 1934 Igor Mendelevich aveva dichiarato di voler rendere 'decorosa' la struttura prima di Euroflora, dopo una serie di polemiche in consiglio comunale sui ritardi nei lavori, ripartiti il 21 febbraio.

"In occasione di Euroflora - spiega Mendelevich - vogliamo dare un segnale inaugurando 'La Marinella 1934 on the rocks' che vuole rievocare il famoso cocktail che, come onde che frangono sulle rocce, vede il whisky inondare il ghiaccio. Verrà valorizzata, così, la scogliera di pertinenza del complesso completamente riadattata per una migliore fruibilità pubblica, con una pavimentazione unica nel suo genere effettuata utilizzando le pietre di scoglio originarie ritrovate nei sottofondi durante le lavorazioni". La scoglierà sarà decorata con mille piantine di basilico di Pra', allestita da Stefano Bruzzone di "Serre sul mare".

Le preparazioni verranno effettuate in collaborazione con Raoul Bollani, organizzatore di eventi a Palazzo Imperiale e al Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, noto per il suo street food “Sciusci” il boccone giapponese di sushi che sposa la tipicità del territorio come pesto, trippa e polpettone, e che verrà così riproposto a bordo mare.

A proposito dei lavori per il complesso della Marinella, "dovremmo terminarli entro quest'estate se siamo fortunati" comunica Mendelevich a GenovaToday. L'imprenditore si sta occupando del recupero dei resti dell'antico albergo sulla passeggiata di Nervi per trasformarlo in hotel, Spa, marina, ristorante, caffetteria e lounge bar.