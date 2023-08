I lupi colpiscono ancora, dilaniata una capra vicino alle case

Un video, postato nel pomeriggio di venerdì 4 agosto 2023 sulla pagina Facebook 'Nervi a pezzi', sta suscitando apprensione. Nelle immagini si vede un animale, che potrebbe essere stato attaccato da un branco di lupi.

Dalle corna sembra trattarsi di una capra. Il fatto è che la carcassa è stata trovata in via Molinetti di Nervi, non certo un'arteria principale, ma comunque una strada dove ci sono case, dove abitano alcune persone, poco distante da via del Commercio.

Il numero dei lupi è in costante crescita da diversi anni. A maggio un capriolo era stato sbranato nei dintorni di forte Diamante e a febbraio un lupo era stato filmato sull'acquedotto storico. Non pubblichiamo il video visto che si tratta di immagini forti e anche il frame utilizzato come foto qui sopra è stato modificato per non ferire la sensibilità di alcuno.