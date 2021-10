Capodoglio morto, spiaggiato a Nervi

La carcassa di un capodoglio è stata trovato questa mattina a Nervi, vicino ai bagni La scogliera.

A segnalare la presenza del grosso cetaceo dentato, un maschio lungo 5 metri, alcune persone che si trovavano sulla passeggiata.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i ricercatori di Menkab per l'identificazione e per stabilire le cause della morte che sembra risalire a molto tempo fa, come spiegano gli esperti.