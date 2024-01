Insegue la pallina e precipita in una scarpata, cane salvato dai vigili del fuoco

Sabato pomeriggio una femmina di cane, chiamata Maggie, è stata salvata dai vigili del fuoco.

L'animale si trovava ai laghetti di Nervi con i suoi padroni quando, per inseguire la pallina, è precipitata in una scarpata.

La caduta, per fortuna, è stata fermata dal terreno ma per i suoi umani sarebbe stato impossibile recuperarla senza mettersi in pericolo. Per questo motivo è partita la chiamata al 112.

I vigili del fuoco si sono calati con tecniche alpinistiche e hanno restituito Maggie sana e salva fra le braccia dei padroni.