Ricreazione in commissariato per due classi di Nervi

Fino alla fine di giugno il commissariato di polizia di Nervi in piazza Duca degli Abruzzi ospiterà sul suo terrazzo, per la ricreazione, i bimbi della scuola dell'infanzia di via del Commercio, che sono rimasti privi di spazi esterni a causa di lavori nei pressi del loro istituto.

L'accordo fra la dirigente scolastica e il commissariato riguarda due classi di 13 bambini, che altrimenti sarebbero costretti a restare in classe per via dei lavori presso l'ex fabbrica Aura.

Martedì 8 giugno i piccoli studenti sono stati accolti con un regalino di benvenuto.