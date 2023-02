Il porticciolo di Nervi invaso dalle alghe

Polemiche a Nervi per l'invasione di alghe sul nuovo porticciolo. Si tratta di posidonia portata dal mare durante l'ultima mareggiata che si è accumulata in diversi mucchi, al lato estetico si aggiunge il problema del forte odore emanato, sgradevole e non certo un bel biglietto da visita. Il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha spiegato mercoledì 8 febbraio 2023 che: "La rimozione dalla darsena inizierà nei prossimi giorni e il porticciolo sarà ripulito".

"Ci siamo adoperati fin da subito per attivare la procedura e le autorizzazioni necessarie per l’intervento - ha sottolineato Bogliolo -. E non è stato facile. Non si tratta di rifiuti come tutti gli altri ed è necessaria un’apposita pratica per lo smaltimento. Gli uffici hanno lavorato sodo e adesso siamo quasi pronti. Vorrei precisare a chi, puntualmente, spesso anche in maniera sarcastica non vedendo l’ora di criticare il porticciolo di Nervi, ha simpaticamente urlato allo scandalo, che le alghe - seppur in posti diversi della baia - sono sempre arrivate al porticciolo in determinati periodi dell’anno (spesso con le mareggiate). I lavori in corso hanno sicuramente spostato alcuni equilibri di correnti ma confidiamo che a intervento di riqualificazione urbanistica concluso il rischio di deposito sarà notevolmente ridotto".

Sul sito dell'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, viene spiegato che la Posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo presente lungo molte aree costiere italiane e può formare vere e proprie praterie su fondali sabbiosi dalla superficie fino ai 40 metri di profondità in acque limpide. La presenza di Posidonia è considerata un buon indicatore della qualità delle acque marino-costiere per la sensibilità alle alterazioni delle condizioni ambientali e si tratta di una specie protetta.

I problemi nascono dalle foglie che cadono dalla pianta e possono arrivare sulle spiagge in seguito a mareggiate formando accumuli anche imponenti, fino ad alcuni metri di altezza, chiamati 'banquettes'. La loro presenza nelle aree a vocazione turistico-balneare è poco gradita ai bagnanti che la considerano un rifiuto piuttosto che una componente naturale propria del litorale, e come tale, un fastidio da rimuovere. La rimozione prevede il trasferimento in discarica.