Lite tra tifosi, genoano accoltellato

Un ferito a Nervi nel bar Oberdan di via Oberdan, secondo le prime informazioni raccolte si tratterebbe di una colluttazione tra due tifosi. Un uomo di 30 anni, genoano, sarebbe stato accoltellato al culmine della lite ed è rimasto ferito a un braccio: è stato soccorso da un'ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese intorno alle ore 14 di lunedì 6 maggio 2024 e portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

Presente sul posto la Polizia di Stato per i necessari accertamenti su quanto accaduto. Sotto choc il titolare del bar, che non ha voluto per il momento rilasciare dichiarazioni a Genova Today.

Notizia in aggiornamento

