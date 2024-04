Neonato prematuro con gravi patologie: volo salva vita al Gaslini con i vigili del fuoco

Volo in elicottero salva-vita per un neonato che è stato portato all'ospedale Gaslini. Come spiega ParmaToday, il piccolo è nato prematuro e con gravi patologie cardiache all'ospedale Maggiore di Parma e, vista la situazione, è stato disposto il trasferimento d'urgenza a Genova.

Una corsa contro il tempo per salvargli la vita, alla quale hanno lavorato i professionisti sanitari di Parma in sinergia con quelli del Gaslini, con il supporto dei vigili del fuoco di Genova e Bologna.

Un’équipe medica e infermieristica, altamente specializzata in situazioni di emergenza extra ospedaliera, è stata trasferita dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco della Liguria, con a bordo attrezzature di monitoraggio medico avanzate, al Maggiore di Parma. Il neonato è stato stabilizzato, poi è scattato il trasferimento in elicottero al Gaslini, grazie al Drago dei pompieri di Bologna.

