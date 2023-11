Neonato di due mesi in pericolo di vita, volo d'urgenza da Lecce al Gaslini

Nel pomeriggio di giovedì 2 novembre 2023 un neonato di due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza al Gaslini grazie a un volo salva vita svolto con un aereo C130J dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente era ricoverato all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce.

È stato scelto un C130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, velivolo idoneo a imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato il bambino, monitorato e assistito da un’equipe medica e accompagnato dalla madre. Il volo, richiesto dalla prefettura di Lecce, è stato attivato dal Comando operazioni aerospaziali (Coa) dell’Aeronautica Militare. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo con a bordo il piccolo paziente è decollato dall’aeroporto militare di Lecce nel primo pomeriggio di giovedì 2 novembre 2023. Atterraggio alle ore 17 all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, poi la corsa all'ospedale Gaslini in ambulanza per il successivo ricovero.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare, della 46esima Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia.

