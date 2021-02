Neonato in pericolo di vita, l’Aeronautica vola da Palermo a Genova

Ancora un intervento del Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare per salvare un neonato in pericolo di vita e bisogno di assistenza specifica.

Il piccolo, due mesi, è nato e abita a Palermo: le sue condizioni di salute, gravissime, hanno resto necessario il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini, e per renderlo possibile è stato utilizzato il Falcon 50, uno degli assetti che l'Aeronautica militare tiene in prontezza operativa ogni giorno, 24 ore su 24.

L’aereo è decollato dall'aeroporto di Ciampino per imbarcare il piccolo a Palermo, insieme con i familiari e un'équipe medica per assicurare l'assistenza durante il volo. Ripartito dal capoluogo siciliano, l'aereo è poi atterrato a Genova intorno alle 11.30, dove il piccolo, sempre protetto nella culla termica e nel rispetto delle misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid, è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Il volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Palermo dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che si occupa, tra l'altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.