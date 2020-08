Due neonati e due gemellini in ospedale da Imperia e La Spezia: si attiva anche l’elisoccorso

Giornata impegnativa per il reparto volo dei Vigili del Fuoco e per l’equipe Sten, Servizio Emergenza Trasporto Neonatale, del Gaslini.

Nella mattinata di lunedì, infatti, l’equipe e il reparto volo - che da 25 anno collabora con il Gaslini - è stata attivata per due diversi interventi: caricata l’incubatrice da trasporto dedicata al volo e il personale sanitario specializzato, Drago è decollato per la prima missione, un neonato che dalla Spezia è stato trasferito al Gaslini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tempo di arrivare ed atterrare, un veloce rifornimento di carburante e subito il decollo in direzione opposta , a Imperia, per l’incontro all'eliporto San Lazzaro con il personale dell'ospedale cittadino. Nella mattina la stessa equipe Sten si è occupata inoltre del trasporto via terra di due gemellini.