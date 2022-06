Neonata morta dopo il parto, otto medici indagati

Poco meno di due mesi dalla morte di una neonata, la procura di Genova ha indagato per omicidio colposo otto medici. Si tratta di una ginecologa privata, due neonatologi dell'ospedale San Martino e cinque del Gaslini. La pm Arianna Ciavattini vuole capire se la piccola, con una diagnosi prenatale, si sarebbe potuta salvare o meno.

Il parto è avvenuto il 30 marzo all'ospedale San Martino: le condizioni della piccola appaiono da subito disperate e i medici, dopo averla stabilizzata, decidono il trasferimento al Gaslini, ma la piccola muore cinque giorni dopo. Dall'autopsia è poi emerso che la neonata aveva una rara malformazione cardio polmonare.

I genitori, due genovesi di 25 e 28 anni, hanno presentato la denuncia in procura dopo il decesso. Nel corso della gravidanza non sarebbero problemi e nessuno avrebbe sollevato sospetti a proposito della malformazione della piccola. Per questo la pm ha indagato tutti i medici: la ginecologa che ha seguito la gravidanza e i medici dei due ospedali genovesi.