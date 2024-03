Garage a fuoco, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Vigili del fuoco impegnati nella notte in un lungo intervento per lo spegnimento di un incendio divampato, per cause in via di accertamento, in un garage del comune di Neirone.

L'allarme è stato lanciato intorno all'una e mezza di mercoledì 6 marzo 2024 in località Bescalupo nella frazione di Ognio. Sul posto sono intervenute due squadre e due autobotti che hanno lavorato fino alle 7 del mattino per domare le fiamme e bonificare l'area, evitando che le fiamme si propagassero anche all'abitazione annessa. Fortunatamente non ci sono stati feriti e nemmeno evacuati, presenti per i necessari accertamenti anche i carabinieri.

