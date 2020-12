Neirone, baracca in fiamme nella notte

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un incendio divampato in una baracca in località Borgo, a Neirone.

I pompieri sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate dai residenti della zona. Sul posto hanno lavorato per diverse ore le squadre di Genova Est, ed è stata anche inviata un’autobotte a supporto per velocizzare le operazioni.

Non ci sono stati feriti né intossicati, ma i danni alla struttura sono gravi.