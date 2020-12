Apre il nuovo Spazio Natale di Emergency: regali solidali e infopoint

Sabato 12 dicembre verrà inaugurato il nuovo Emergency Infopoint di Genova in Salita Santa Caterina 21/23R.

Le vicine festività natalizie saranno l’occasione per trovare all’interno dell’Infopoint un’originale idea regalo con uno dei tanti gadget di Emergency, con un oggetto etnico proveniente dai Paesi dove l’associazione opera, con la tessere annuale o con una donazione.

Come sempre le idee non mancano e mai come quest’anno un regalo solidale è quanto di più consono al particolare periodo che stiamo vivendo. Nel periodo prenatalizio l’Infopoint sarà aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00.

L’Infopoint resterà un punto di riferimento fisso nel corso dell’anno dove sarà sempre possibile trovare i volontari per avere informazioni e aggiornamenti sulle attività che l’associazione svolge in Italia e all’estero ma sarà anche uno spazio all’interno del quale verranno organizzati eventi, proiezioni, corsi e mostre.

Emergency, da anni impegnata in zone di guerra o dove la guerra ha avuto pesanti ripercussioni (Afghanista, Eritrea, Iraq, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan e Uganda) è presente da molti anni anche in Italia. Nell’ultimo anno in particolare l’attività si è ampliata per dare una risposta all’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 con due grandi progetti:

Nessuno Escluso che prevede la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti e beni di prima necessità alle persone che hanno bisogno di un sostegno per superare questo momento (attualmente a Milano, Roma, Piacenza e Napoli) e la presenza in Calabria dove lo staff medico è entrato nella gestione del reparto Covid-2 dell’ospedale San Giovanni di Dio a Crotone.

Sempre in Calabria, presso il Poliambulatorio di Polistena, dove Emergency è già presente dal 2013, è stato attivato un servizio di test antigenici rapidi e gratuiti

per la popolazione più vulnerabile del territorio in collaborazione con il Comune.