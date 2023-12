Contratti di apprendistato senza tutor e straordinari non retribuiti, catena di negozi nei guai

Con un contratto di 'apprendistato professionalizzante', ma senza tutor aziendale, e straordinari non retribuiti. Sono 237 i lavoratori, alcuni anche in Liguria (Genova, Savona, ponente ligure), scoperti dalla guardia di finanza di Torino, che venivano impiegati irregolarmente all'interno di una società operante per una nota catena di distribuzione di abbigliamento (Piazza Italia).

È stato proprio il personale dipendente a chiedere l'intervento delle fiamme gialle, segnalando ai militari del gruppo di Orbassano irregolarità sul posto di lavoro. Dalla documentazione acquisita dai finanzieri nel corso dell'intervento è effettivamente emerso, che numerosi lavoratori erano stati inquadrati contrattualmente con la qualifica di 'apprendistato professionalizzante', senza che il datore di lavoro avesse predisposto un idoneo affiancamento con la prevista figura di un tutor aziendale.

Comportamento, questo, che aveva consentito alla società di ottenere un ingente risparmio ai fini retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, quantificabili in circa un milione e 200mila euro.

I riscontri della Guardia di Finanza - che hanno riguardato anche punti vendita aziendali ubicati non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia e Liguria - hanno altresì consentito di acclarare che taluni dipendenti, impiegati quali 'gerente di filiale', operavano senza, che venissero quantificate e retribuite le ore di straordinario dagli stessi maturate.

Le violazioni individuate, riguardanti complessive 237 posizioni lavorative concernenti più annualità, sono state contestate in capo a tre rappresentanti legali pro-tempore della società, nonché al direttore del personale e al procuratore speciale, nei cui confronti sono state comminate sanzioni amministrative pari, nel massimo, a 120mila euro.