Liti di condominio: coppia aggredisce e ferisce i vicini di casa

La lite di condominio è finita con un'aggressione, e due persone sono state denunciate.

È successo a Ne, dove una coppia di 44 e 32 anni, di origini marocchine, a seguito di litigi legati a controversie condominiali, ha danneggiato una porta a vetri aggredendo un'altra coppia di vicini di casa.

I feriti, portati al pronto soccorso, hanno riportato lesioni guaribili in sette giorni. I fatti sono accaduti a settembre, ma i vicini di casa hanno deciso di sporgere querela solo in seguito: le indagini dei carabinieri hanno portato a denunciare la coppia di aggressori in questi giorni.