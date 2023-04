'Ndrangheta, scoperta una nuova cellula: arrestato un genovese

C'è anche un genovese, Francesco Vavalà di 67 anni, tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieri di Torino contro la 'ndrangheta. Come riporta il collega Davide Petrizzelli di TorinoToday, a partire dall'alba di oggi, giovedì 20 aprile 2023, tra le zone di Ivrea, Chivasso e Vibo Valentia (in Calabria) sono stati arrestati nove uomini ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, truffa aggravata, estorsione, ricettazione, usura, violenza privata e detenzione e porto illegale di armi (tutti aggravati dal metodo mafioso). Gli indagati a piede libero sono 20. Nel corso delle operazioni sono state trovate e sequestrate diverse armi. Gli altri otto arrestati: Domenico Alvaro, 45 anni, di Chivasso; Francesco Belfiore, 49 anni, di Torino; Giuseppe Belfiore, 66 anni, di Moncalieri; Aniello Maurizio Buondonno, 55 anni, di Samone; Flavio Carta, 48 anni, di Samone; Antonino Mammoliti, 58 anni, di Ivrea; Stefano Marino, 61 anni, di Ivrea; Piero Speranza, 63 anni, di Bollengo.

L’indagine, denominata Cagliostro e condotta a partire dal 2015 dai militari del nucleo investigativo di Torino, si è concentrata sull'esistenza di una articolata 'locale' (un'organizzazione di base) nella zona di Ivrea, caratterizzata dalla presenza di appartenenti alla cosca degli Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria). L'esponente di spicco è ritenuto Domenico Alvaro soprannominato Il Biondo, residente a Chivasso, 45enne figlio di un boss dell'organizzazione radicata nel territorio calabrese (che è tra gli indagati anche in questa inchiesta).

Secondo gli investigatori, questa cellula avrebbe avuto due articolazioni: da un lato un’organizzazione dedita a un vasto traffico di sostanze stupefacenti su scala internazionale con base a Torino (sgominata nell'ambito dell'operazione Cerbero del novembre 2019) e dall’altro un’organizzazione dedita alla commissione di vari reati contro il patrimonio, principalmente truffe a imprenditori, sul territorio italiano ed estero.

I reati: truffe a imprenditori, estorsioni, lavori gratis e usura

Sempre secondo l'ipotesi di accusa, gli indagati si sarebbero accreditati espressamente come persone legate a famiglie criminali calabresi prospettando alle vittime, alcune delle quali in difficoltà economica, la possibilità di acquistare ingenti somme di denaro sporco corrispondendo in cambio somme di denaro significativamente inferiori con il versamento, a titolo di anticipo, di un acconto, a volte sotto forma di lingotti d’oro e gioielli, che diventava il bottino del raggiro. Una volta scoperte le truffe, gli indagati avrebbero utilizzato la loro appartenenza all’associazione mafiosa per intimidire le vittime e farli desistere da ogni azione per riavere il maltolto. Le somme sottratte in modo fraudolento supererebbero i 600mila euro.

Inoltre, sono stati raccolti elementi indiziari circa la commissione di due estorsioni condotte ai danni di un broker finanziario, duramente minacciato dai membri dell’associazione mafiosa, dal quale si sarebbero fatti consegnare la somma di 85mila euro, incassati mediante l’intermediazione di alcune società fittizie e a danno di alcuni imprenditori operanti nel mercato ittico.

In terza battuta, gli appartenenti alla cosca, forti della loro nota appartenenza a famiglie malavitose, avrebbero anche costretto un imprenditore edile in difficoltà economiche a effettuare dei lavori presso l’abitazione di uno degli indagati senza corrispondere alcun prezzo, per poi indurlo ad accettare un prestito a tasso usurario.

Alcuni indagati vittime di estorsioni da un'altra cosca

L’indagine ha anche consentito di raccogliere elementi per dimostrare che alcuni degli indagati sarebbero stati vittime di estorsioni da parte degli esponenti di un'altra cosca, quella dei Belfiore, riconosciuta dagli stessi appartenenti alla 'locale' di Ivrea come più potente. In particolare i Belfiore si sarebbero proposti quali alternativi agli Alvaro esercitando un potere di rivalsa da parte delle vittime nei confronti di alcuni indagati. In realtà, si sarebbe trattato di un pretesto: i primi avrebbero preteso un compenso dai secondi quale dazio per aver compiuto azioni criminali all’interno del proprio territorio di influenza.