I 'navigator' assunti per far trovare lavoro che ora rischiano di perderlo

Il paradosso dei 'navigator'. Figure professionali create per agevolare la ricerca di lavoro nell'ambito della misura del reddito di cittadinanza che, ora, rischiano di rimanere senza lavoro. Il prossimo 30 aprile, infatti, scadranno i contratti di circa duemila 'navigator' in Italia e a Genova sono 29 quelli occupati nei centri per l'impiego.

Il loro compito è di supportare i beneficiari di reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro o di corsi di formazione/scolastici oltre che nella mappatura delle attività economiche e delle relative vacancyes del proprio territorio.

"Ora il loro contratto sta per scadere - spiegano i sindacati - e considerato il perdurante silenzio del Ministero del Lavoro sulla vertenza 'navigator' e il mancato avvio del tavolo di confronto annunciato in piazza dal ministro Orlando il 29 marzo, Nidil Cgil Felsa Cisl Uil Temp hanno programmato per oggi 13 aprile un presidio presso la sede del Ministero del Lavoro con inizio alle ore 15.00. Chiediamo una soluzione strutturale per queste lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono i livelli essenziali delle prestazioni a favore dei cittadini".