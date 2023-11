Blocco varco San Benigno contro le navi che portano armi in Israele

Persone in strada tra via Albertazzi, via Balleydier e via Milano e presidio con blocco del varco di San Benigno. Si tratta di una mobilitazione iniziata intorno alle 6 di venerdì 10 novembre e lanciata da alcune organizzazioni di lavoratori portuali per protestare contro i bombardamenti della striscia di Gaza e bloccare il trasporto di armi verso Israele. "Rispondiamo all'appello dei sindacati palestinesi - si legge nel volantino firmato da Si Cobas - fermiamo le navi container della Zim". Sul posto la polizia locale per regolare il traffico nella zona, segnalati rallentamenti su lungomare Canepa in direzione levante.

La manifestazione è organizzata dal Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali) con i sindacati Usb e SiCobas, iniziative simili si svolgono anche in altri porti come a Barcellona e a Sidney, ma anche organizzazioni sindacali di Grecia e Turchia hanno lanciato appelli e manifestazioni di questo tipo.

"La storia dei lavoratori dei trasporti è sempre stata chiaramente dalla parte della pace, contro il fascismo, il razzismo, contro ogni occupazione e oppressione dei popoli - ha scritto in una nota di Usb trasporti condivisa con organizzazioni sindacali di Grecia e Turchia -. Per questo motivo, non possiamo tollerare la trasformazione dei porti, degli aeroporti, delle navi e dei treni d'Europa in centri di traffico di morte. Non possiamo tollerare le operazioni di carico e scarico di navi, aerei, ecc. che trasportano armi nel conflitto o che forniscono servizi logistici ad esso, per contribuire ad alimentare un sistema che massacra ogni giorno migliaia di persone innocenti, soprattutto donne e bambini".