Nave militare americana al porto per lavori

Nel porto di Genova svetta l'imponente profilo dell'ammiraglia della sesta flotta statunitense, la nave è ormeggiata nei bacini dei cantieri navali, per un'attività programmata di manutenzione e rinnovamento.

La USS Mount Whitney prende il nome dalla montagna più alta della catena montuosa della Sierra Nevada in California ed è la prima nave della marina degli Stati Uniti a portare questo nome.

La nave a comando della sesta flotta è arrivata a Genova il 27 luglio e rimarrà ormeggiata per alcune settimane, necessarie a portare a compimento dei lavori di manutenzione che saranno eseguiti dai cantieri navali san Giorgio.

Non è la prima volta che questo vascello militare fa visita allo scalo genovese, infatti nel dicembre 2020 la Mount Whitney era rimasta alcuni giorni in porto per altri lavori di rinnovamento.

La nave è stata costruita da Northrop Grumman Shipbuilding, storici cantieri navali di Newport in Virginia, è lunga 189 metri ed è stata varata l’8 gennaio 1970.