Arriva a Genova la nave 'Sea-Eye' con 174 migranti soccorsi in mare

Giovedì 11 luglio 2024 arriverà a Genova, al ponte Andrea Doria di Ponente, la nave ong 'Sea-Eye 4' con a bordo 174 migranti. Lo sbarco è previsto in mattinata. L'imbarcazione ha effettuato cinque operazioni di salvataggio nelle ultime 24 ore, tra i naufraghi salvati anche una donna al nono mese di gravidanza. La stessa nave era già arrivata a Genova a inizio giugno con 51 migranti a bordo.

"Molte delle persone soccorse hanno trascorso diversi giorni nel Mediterraneo e sono indebolite e gravemente disidratate - riferisce Ayesha Sattar, medico di bordo appartenente a German Doctors -. Alcune soffrono di ustioni da carburante, ustioni chimiche che si verificano quando la benzina si mescola con l'acqua di mare e arriva a contatto con la pelle umana".

"Cinque salvataggi in 24 ore: questo dimostra lo stato di emergenza attuale nel Mediterraneo e quanto sia importante essere lì per salvare vite umane" sostiene Gorden Isler, presidente di Sea-Eye, che poi critica l'assegnazione di Genova come porto sicuro per lo sbarco: "Dobbiamo calcolare sei giorni per solo il viaggio da e per Genova. Stiamo perdendo tempo prezioso nella zona di ricerca e soccorso, durante la quale non possiamo aiutare le persone in difficoltà. Questa politica può avere conseguenze fatali per le persone in cerca di protezione".

