Arrivata in porto la 'Sea Eye' con 51 migranti a bordo

Domenica 2 giugno 2024 è arrivata nel porto di Genova la nave 'Sea Eye 4'. A bordo, come previsto, ci sono 51 migranti, una parte dei 144 salvati dall'imbarcazione dell'ong nel Mediterraneo, altri sono già sbarcati nelle tappe precedenti del viaggio iniziato da Taranto. Si tratta di persone adulte provenienti da Gambia, Nigeria, Senegal e Ghana, in condizioni di salute definite stabili.

La notizia, nei giorni scorsi, aveva scatenato le proteste della Lega, che aveva chiesto di ricollocare le persone, dopo sbarco, in altre città: "Le nostre strutture di accoglienza sono sature" aveva tuonato Francesca Corso, segretaria per la provincia di Genova.

La 'Sea Eye 4', come si vede nella foto in basso inviata da un lettore alla redazione, è attraccata proprio a fianco della nave da crociera Celebrity Ascent, dove si festeggia il matrimonio tra Anant Ambani e Radhika Merchant, figli di due dinastie miliardarie indiane. La presenza, come abbiamo raccontato in questo articolo, ha scatenato le ire dei residenti di San Teodoro e dei quartieri di fronte alla stazione marittima, perché la forte musica ha svegliato, durante la notte, migliaia di persone, andando avanti fino al mattino.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp